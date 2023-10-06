Маркус Тюрам рассказал, как проходит его адаптация в «Интере»

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам рассказал об адаптации в миланском клубе.

«Я из тех, кому нравится работать в команде, учиться у одноклубников, и я получил такую возможность в «Интере». У нас очень сплочённый коллектив, в такой атмосфере легко адаптироваться. Мы проводим много времени вместе, в том числе и за пределами поля. Это очень важно для достижения общих целей», – приводит слова Тюрама Sky Sport Italia.

Напомним, 26-летний нападающий перешёл в «Интер» из мёнхенгладбахской «Боруссии» минувшим летом. За четыре сезона в составе немецкого клуба Тюрам принял участие в 134 матчах, в которых забил 44 гола и отдал 29 результативных передач. Его контракт с командой подошёл к концу и не был продлён. Таким образом, «Интеру» француз достался бесплатно.