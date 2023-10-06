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«Арис» Кокорина победил в Лиге Европы, Месси может вернуться в Европу. Главное к утру

«Арис» с Александром Кокориным обыграл «Рейнджерс» в Лиге Европы, Лионель Месси может вернуться в Европу, Винисиус Жуниор выступил против перехода Килиана Мбаппе в «Реал». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Арис» с Кокориным обыграл «Рейнджерс» в Лиге Европы.

2. «Ливерпуль» одержал вторую победу подряд на старте Лиги Европы.

3. Стало известно условие, при котором Месси может вернуться в Европу.

4. Лунёв отыграл «на ноль» и помог «Карабаху» обыграть «Хеккен» в матче ЛЕ.

5. Винисиус выступил против перехода Мбаппе в «Реал».

6. Ибрагимович высказался о футболистах, которые перешли в чемпионат Саудовской Аравии.

7. УЕФА в экстренном порядке убрала Мажича с назначения на игру «Шахтёра».

8. Проворов рассказал, как в США отреагировали на его отказ участвовать в ЛГБТ-акции

9. Семак высказался об отставании «Зенита» от первого места на семь очков.

10. Жозе Моуринью определился с новым местом работы.