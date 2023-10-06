«Арис» Кокорина победил в Лиге Европы, Месси может вернуться в Европу. Главное к утру

«Арис» с Александром Кокориным обыграл «Рейнджерс» в Лиге Европы, Лионель Месси может вернуться в Европу, Винисиус Жуниор выступил против перехода Килиана Мбаппе в «Реал». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Арис» с Кокориным обыграл «Рейнджерс» в Лиге Европы.
2. «Ливерпуль» одержал вторую победу подряд на старте Лиги Европы.
3. Стало известно условие, при котором Месси может вернуться в Европу.
4. Лунёв отыграл «на ноль» и помог «Карабаху» обыграть «Хеккен» в матче ЛЕ.
5. Винисиус выступил против перехода Мбаппе в «Реал».
6. Ибрагимович высказался о футболистах, которые перешли в чемпионат Саудовской Аравии.
7. УЕФА в экстренном порядке убрала Мажича с назначения на игру «Шахтёра».
8. Проворов рассказал, как в США отреагировали на его отказ участвовать в ЛГБТ-акции
9. Семак высказался об отставании «Зенита» от первого места на семь очков.
10. Жозе Моуринью определился с новым местом работы.