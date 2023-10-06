Гвардиола отреагировал на критику в адрес Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на критику в адрес норвежского нападающего команды Эрлинга Холанда.

«У него много моментов, после которых можно забить голы. Против пяти защитников в штрафной играть сложнее, но не только для Холанда, а для любого игрока в мире.

Если вы посмотрите на моменты, которые у него были, и голы, которые он забил, то поймёте, что он на том же уровне, что в прошлом сезоне», – приводит слова Гвардиолы Goal.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи. Ранее Холанд защищал цвета дортмундской «Боруссии», «Зальцбурга», «Мольде» и «Брюне».