Главный тренер «Айнтрахта»: это очень незаслуженное поражение

Главный тренер «Айнтрахта» Дино Топпмёллер высказался о матче с ПАОКом (1:2) во 2-м туре группового этапа Лиги конференций.
«Это очень незаслуженное поражение, мы были командой, определявшей ход игры более 90 минут. Конечно, ребята расстроены. Я все время чувствовал, что мы близки к тому, чтобы забить победный гол.
Это может случиться. Теперь нам нужно проявить реакцию и опираться на положительные моменты», — приводит слова Топпмёллера kicker.
После двух туров «Айнтрахт» занимает второе место с тремя очками в группе G с ПАОКом (шесть очков), ХИКом (одно очко) и «Абердином» (одно очко).
В следующем туре команда Топпмёллера на своём поле сыграет с ХИКом. Встреча на стадионе «Дойче Банк Парк» состоится 26 октября.
«Айнтрахт» после восьми туров занимает девятое место с семью очками. Лидирует в чемпионате «Байер» с 16 очками.
- 6 октября 2023
-
10:16
-
10:12
-
10:00
-
09:56
-
09:45
-
09:44
-
09:31
-
09:30
-
09:27
-
09:00
-
08:55
-
08:45
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:23
-
08:11
-
08:00
-
07:52
-
07:51
-
07:16
-
06:47
-
06:40
-
06:39
-
06:33
-
06:28
-
05:57
-
05:56
-
05:47
-
05:44
-
05:16
-
04:52
-
04:15
-
04:03
-
03:47