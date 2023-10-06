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Главный тренер «Айнтрахта»: это очень незаслуженное поражение

Главный тренер «Айнтрахта»: это очень незаслуженное поражение
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Главный тренер «Айнтрахта» Дино Топпмёллер высказался о матче с ПАОКом (1:2) во 2-м туре группового этапа Лиги конференций.

«Это очень незаслуженное поражение, мы были командой, определявшей ход игры более 90 минут. Конечно, ребята расстроены. Я все время чувствовал, что мы близки к тому, чтобы забить победный гол.

Это может случиться. Теперь нам нужно проявить реакцию и опираться на положительные моменты», — приводит слова Топпмёллера kicker.

После двух туров «Айнтрахт» занимает второе место с тремя очками в группе G с ПАОКом (шесть очков), ХИКом (одно очко) и «Абердином» (одно очко).

В следующем туре команда Топпмёллера на своём поле сыграет с ХИКом. Встреча на стадионе «Дойче Банк Парк» состоится 26 октября.

«Айнтрахт» после восьми туров занимает девятое место с семью очками. Лидирует в чемпионате «Байер» с 16 очками.

Лига конференций . Группа G. 2-й тур
05 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Живкович – 28'     1:1 Мармуш – 68'     2:1 Кульеракис – 90+2'    
Удаления: Мейте – 90+6' / Трапп – 90+6'
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