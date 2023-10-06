Быстров — об Абаскале: он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек

Бывший хавбек «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Зачем ему давать ещё шанс? На протяжении последних двух-трёх месяцев он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек! Впрочем, тут всё зависит от руководителей «Спартака». Думаю, что у них были другие ожидания перед сезоном. Серьёзно укрепились, приобрели новых легионеров, а команда даже в таком слабом чемпионате снова находится далеко от желаемого места», — приводит слова Быстрова издание «Спорт-экспресс».

Абаскаль возглавил «Спартак» в 2022 году. Сейчас красно-белые под его руководством идут на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 16 набранных очков.