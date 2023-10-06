Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров — об Абаскале: он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек

Быстров — об Абаскале: он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек
Комментарии

Бывший хавбек «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Зачем ему давать ещё шанс? На протяжении последних двух-трёх месяцев он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек! Впрочем, тут всё зависит от руководителей «Спартака». Думаю, что у них были другие ожидания перед сезоном. Серьёзно укрепились, приобрели новых легионеров, а команда даже в таком слабом чемпионате снова находится далеко от желаемого места», — приводит слова Быстрова издание «Спорт-экспресс».

Абаскаль возглавил «Спартак» в 2022 году. Сейчас красно-белые под его руководством идут на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 16 набранных очков.

Материалы по теме
Видео
Экс-игрок «Спартака» Градиленко призвал Абаскаля подать в отставку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android