Мор: возможно, Абаскаль стал заложником большого выбора футболистов

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Возможно, Абаскаль стал заложником большого выбора футболистов. В последнее время у него довольно большие полномочия, он имеет голос, может влиять на трансферную политику. Были приобретены футболисты «под Абаскаля», он стал заложником. Если есть футболисты, которые получают большую зарплату, главный тренер настаивал на их покупке, они должны играть, с него будут спрашивать», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» проиграл два последних матча — с «Крыльями Советов» в Российской Премьер-Лиге и с «Динамо» в Фонбет Кубке России — с общим счётом 0:7. На данный момент красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков после 10 туров. Абаскаль работает в «Спартаке» с июня 2022 года.