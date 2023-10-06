Кения не обсуждала вариант с проведением товарищеского матча на территории России

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено раскрыл информацию о выборе места проведения товарищеской игры со сборной России.

«Мы не обсуждали варианты проведения товарищеского матча наших сборных в Кении или России, а сразу остановились на организации мероприятия в Турции. Наша федерация выбрала Анталию и стадион «Титаник Мардан» с целью организации сбора национальной команды. Именно по этой причине сборная Кении прилетит в Турцию заранее, 9 октября мы уже будем на месте, а команда России прибудет позже — после игры с Камеруном», — приводит слова Отиено издание Sport24.

В сентябре национальная команда России сыграла вничью с олимпийской командой Египта (1:1), затем уступила ей же (1:2), а после этого сыграла вничью со сборной Катара (1:1). Матч со сборной Кении состоится 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье. Начало – в 19:00 мск.