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«Почему бы и нет?» Холанд высказался о том, сможет ли побить рекорд Ширера по голам в АПЛ

«Почему бы и нет?» Холанд высказался о том, сможет ли побить рекорд Ширера по голам в АПЛ
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о том, сможет ли он побить рекорд Алана Ширера по голам в английской Премьер-лиге. Напомним, сейчас на счету Холанда 44 гола в АПЛ, в то время как рекорд Ширера составляет 216 голов. Однако легендарный британец провёл 441 матч, забивая в среднем 0,59 гола за игру. У Холанда соотношение голов и матчей лучше — в среднем он забивает в каждой встрече.

«На какой срок у меня контракт? Три года и 10 месяцев осталось? Значит, время ещё есть, не так ли? (Смеётся.)

Думаете, я побью рекорд за такой короткий срок?! Я этого не говорил! Об этом нельзя постоянно думать. Ты должен думать о следующей игре, о сезоне, а потом и рекорды приходят через некоторое время. Но если я ещё 15 лет буду жить в Англии, то почему бы и нет? Посмотрим», — приводит слова Холанда The Telegraph.

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