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Нагельсман вызовет Хуммельса в сборную Германии впервые после Евро-2020

Нагельсман вызовет Хуммельса в сборную Германии впервые после Евро-2020
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Юлиан Нагельсман вызовет защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса в сборную Германии на предстоящие октябрьские матчи. Об этом сообщает Bild.

В этом месяце немецкая команда проведёт две товарищеские игры — со сборными США и Мексики. Подопечные Юлиана Нагельсмана тем самым продолжат подготовку к чемпионату Европы — 2024, который пройдёт на футбольных полях Германии.

Матс Хуммельс — победитель чемпионата мира — 2014 и бронзовый призёр чемпионата Европы (2012, 2016).

С «Боруссией» защитник дважды выигрывал внутреннее первенство и принимал участие в финале Лиги чемпионов. В составе «Баварии» Матс трижды выигрывал чемпионский титул и один раз побеждал в Кубке страны. В этом сезоне 34-летний немец провёл пять матчей в рамках Бундеслиги и забил два гола.

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