Двух игроков «Легии» задержала полиция после матча Лиги конференций с «АЗ Алкмар»

После завершения матча 2-го тура группового этапа Лиги конференций между «Легией» и нидерландским «АЗ Алкмар» были задержаны два футболиста польской команды. Об этом сообщает Przegląd Sportowy.

Встреча проходила в Нидерландах и завершилась победой «АЗ Алкмар» со счётом 2:0. Ещё до начала матча между болельщиками «Легии» и местной полицией произошёл конфликт, а после игры фанатов задержали на стадионе. В итоге игроки польского клуба, тренеры и сотрудники с большим трудом пробрались к своему автобусу, поджидавшему их возле арены.

Президент «Легии» Дариуш Миодуски и тренер по физической подготовке по пути к транспортному средству столкнулись с полицией и службой безопасности. Когда представители клуба и команда оказались в автобусе, стражи правопорядка заставили сербского защитника Радована Панкова и португальского хавбека Жозуэ выйти на улицу. Игроки покинули транспортное средство, были задержаны, а после доставлены в участок.