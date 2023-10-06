Transfermarkt назвал самых дорогих игроков Российской Премьер-Лиги

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов, выступающих в Российской Премьер-Лиге.

По версии источника, самый дорогой игрок высшего российского дивизиона — полузащитник «Зенита» Вендел. Его стоимость оценивается в € 24 млн. На втором месте расположился хавбек сине-бело-голубых Клаудиньо, оцениваемый в € 20 млн. Тройку замкнул Дуглос Сантос, также представляющий «Зенит». По данным Transfermarkt, его стоимость составляет € 18 млн.

Фото: ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ TRANSFERMARKT

Топ-10 самых дорогих игроков Российской Премьер-Лиги:

1. Вендел («Зенит»), € 24 млн;

2. Клаудиньо («Зенит»), € 20 млн;

3. Дуглас Сантос («Зенит»), € 18 млн;

4. Матвей Сафонов («Краснодар»), € 16 млн;

5. Вильмар Барриос («Зенит»), € 16 млн;

6. Эдуард Сперцян («Краснодар»), € 15 млн;

7. Фёдор Чалов (ЦСКА), € 12 млн;

8. Джон Кордоба («Краснодар»), € 12 млн;

9. Иван Обляков (ЦСКА), € 10 млн;

10. Роберт Ренан («Зенит»), € 9 млн.