Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt назвал самых дорогих игроков Российской Премьер-Лиги

Transfermarkt назвал самых дорогих игроков Российской Премьер-Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов, выступающих в Российской Премьер-Лиге.

По версии источника, самый дорогой игрок высшего российского дивизиона — полузащитник «Зенита» Вендел. Его стоимость оценивается в € 24 млн. На втором месте расположился хавбек сине-бело-голубых Клаудиньо, оцениваемый в € 20 млн. Тройку замкнул Дуглос Сантос, также представляющий «Зенит». По данным Transfermarkt, его стоимость составляет € 18 млн.

Фото: ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ TRANSFERMARKT

Топ-10 самых дорогих игроков Российской Премьер-Лиги:

1. Вендел («Зенит»), € 24 млн;
2. Клаудиньо («Зенит»), € 20 млн;
3. Дуглас Сантос («Зенит»), € 18 млн;
4. Матвей Сафонов («Краснодар»), € 16 млн;
5. Вильмар Барриос («Зенит»), € 16 млн;
6. Эдуард Сперцян («Краснодар»), € 15 млн;
7. Фёдор Чалов (ЦСКА), € 12 млн;
8. Джон Кордоба («Краснодар»), € 12 млн;
9. Иван Обляков (ЦСКА), € 10 млн;
10. Роберт Ренан («Зенит»), € 9 млн.

Материалы по теме
Промес, Барриос и Джикия — самые подешевевшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android