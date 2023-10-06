Луценко: я попал в «Динамо» в один из самых кризисных периодов за всю историю клуба

Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко рассказал о времени, проведённом в московском клубе.

«Получилось ли у меня в «Динамо»? Конечно, в большей степени у меня не получилось реализовать то, что я хотел. Я хотел принести больше пользы клубу, добиться успехов вместе с командой. Я хотел больше забивать и завоевать титул, но не удалось. Справедливости ради я попал в клуб в один из самых кризисных периодов за всю его историю. Руководство менялось, были постоянные качели. На тот момент мы по объективным причинам не могли играть очень хорошо.

Было такое, что болельщики лично высказывали своё недовольство? Да, были некоторые контакты, но без жёсткости. В аэропорту порой встречали и высказывали недовольство. Раза два-три за всё время мне высказывали претензии, но в основном встречи с болельщиками были тёплыми.

С чем связываю неудачные выступления команды в тот момент? Микроклимат в плане взаимодействия команды с руководством был не очень. Не было единого контакта и доверия между сторонами. Лично мне тогда порой просто не везло. Сколько раз я попадал в штанги в тех же дерби! В «Арсенале» все такие удары залетали под планку, а в «Динамо» просто не фартило», — приводит слова Луценко «Евро-Футбол.Ру».