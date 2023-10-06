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Онопко: мы с Игнашевичем отыграли весь отбор Евро-2004, а в Португалию не попали

Онопко: мы с Игнашевичем отыграли весь отбор Евро-2004, а в Португалию не попали
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Экс-капитан сборной, а ныне тренер национальной команды России Виктор Онопко вспомнил один из самых обидных эпизодов в своей карьере — непопадание на Евро-2004.

«Мы с Игнашевичем вместе отыграли весь отбор Евро-2004 и стыки с Уэльсом, а в Португалию не попали. Почему? Нам было сказано, что по травмам. Да, меня беспокоило небольшое повреждение колена, но я не оперировался и уже восстанавливался. Думаю, если не первый, то второй матч на Евро точно смог бы сыграть. Когда сборная уже уехала в Португалию, я был здоров и без ограничений тренировался на сборе «Сатурна». Насколько серьёзная травма была у Сергея, не могу сказать», — сказал Виктор Онопко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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