«Это лучшее чувство в моей жизни». Холанд высказался о победе в Лиге чемпионов

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями от победы в Лиге чемпионов УЕФА в прошлом сезоне.

«Много эмоций. Сбылась одна из моих самых больших мечт всей моей жизни. Мечты действительно сбываются, понимаете? Я мечтал об этом целую вечность, и вот теперь я это сделал, и это было потрясающее чувство. Я был так счастлив!

Самый лучший момент? Это было через 30 секунд после того, как судья дал финальный свисток. Не знаю, надеюсь, что в своей жизни я ещё испытаю это чувство. Это было лучшее чувство, которое я когда-либо испытывал. Это было нереально!

Я приехал в Манчестер, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я сказал это — мы сделали это», — приводит слова Холанда The Telegraph.