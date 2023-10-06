Тикнизян заявил, что не жалеет о своём удалении в матче с «Зенитом»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что не жалеет о своём удалении в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1).

«Нет, нисколько не пожалел о том удалении, от своих слов не отказываюсь. Может, у кого-то это вызвало негатив, но я прекрасно понимал, что остаются последние минуты, я не смог остаться равнодушным. Может быть, с возрастом я поумнею в этом плане (улыбается), стану спокойным, но на сегодня вот так, к сожалению или к счастью — не знаю», — приводит слова Тикнизяна «РИА Новости».

Встреча между «Локомотивом» и «Зенитом» состоялась 24 сентября. В концовке матча между игроками возникла потасовка, с поля был удалён Наир Тикнизян, записавший на свой счёт победный гол.