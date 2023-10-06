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«Посмотрите на сегодняшний «Челси». Шатов — о провале проекта «Анжи»

«Посмотрите на сегодняшний «Челси». Шатов — о провале проекта «Анжи»
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Российский футболист Олег Шатов высказал своё мнение по поводу провала амбициозного проекта махачкалинского «Анжи».

«Почему «Анжи» не добился каких-то глобальных результатов? Тяжело сказать. Я думаю, что два года, что существовал тот «Анжи», это не большой срок, чтобы, несмотря на финансовые вложения, был результат. Посмотрите на сегодняшний «Челси». Я думаю, что если бы было больше времени, остались бы те же вливания, футболисты бы покупались под определённого тренера, то через год-два «Анжи» мог бы выиграть чемпионат России и представлять нашу страну в Лиге чемпионов», — сказал Шатов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Олег Шатов приостановил карьеру игрока и начал обучение на тренера. Ранее стало известно, что причиной такого решения футболиста послужила хроническая травма, которая мешает ему вернуться на поле.

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