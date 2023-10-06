Луценко: тренер заверил, что останусь в «Динамо». После мне тактично помахали рукой

Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко рассказал об уходе из московской команды.

«Почему покинул «Динамо»? Много причин. У меня кончился контракт, я был травмирован. За сезон я оформил 4+6 по гол+пас. Статистика рабочего форварда, но для продления контракта должны быть аргументы помощнее. Это футбольная причина моего ухода из команды. Травма, возраст, новый вектор развития — всё сыграло не в мою пользу. Могли ли меня оставить? Это вопрос, скорее, к руководству.

Осталась ли обида на клуб? Сейчас я не могу так сказать. Весной я приходил к главному тренеру, потому что на руках у меня было предложение от другого клуба. Я спросил, рассчитывают ли на меня, но тренер меня заверил, что я останусь в «Динамо». А когда у меня кончился контракт, мне тактично помахали рукой. Сейчас обидой это назвать не могу. Понимаю, что в футболе такое бывает», — приводит слова Луценко «Евро-Футбол.Ру».

36-летний нападающий находится без клуба с июля 2023 года. Последней командой Луценко был тульский «Арсенал», за который футболист выступал с 2019 года.