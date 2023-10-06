Гендиректор «Динамо» Пивоваров: верим, что Захарян раскроет свой талант в Испании

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался насчёт выступлений полузащитника Арсена Захаряна на старте сезона-2023/2024 в «Реале Сосьедад».

«Мы считаем этот трансфер успешным для футбольного клуба «Динамо», следим за карьерой Захаряна, поддерживаем его. Арсен сейчас находится в неудачной ситуации — два раза заболел, пришлось пропустить много времени. Но игрок он, безусловно, очень талантливый. Мы верим, что Арсен раскроет свой талант в Испании», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

В «Реал Сосьедад» Захарян перебрался в летнее трансферное окно, заключив контракт с испанским клубом на шесть лет. К текущему моменту россиянин провёл три матча за испанскую команду, не отметившись результативными действиями.