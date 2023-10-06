Полузащитник «Краснодара» Ленини пропустит матч с «Ростовом»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини не поможет «быкам» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

По сведениям источника, причиной тому травма, полученная хавбеком в игре 10-го тура с «Рубином» (2:0). Отмечается, что на данный момент степень повреждения игрока неизвестна. В нынешнем сезоне Ленини провёл за «Краснодар» 13 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. С «Ростовом» команда Владимира Ивича сыграет в эту субботу, 7 октября. Начало встречи — в 19:00 мск.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 проведённых матчей. «Ростов» располагается на 12-й строке, у жёлто-синих в активе 10 очков.