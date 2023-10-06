Роналду вызван в сборную Португалии на матчи квалификации Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил состав на октябрьские матчи со Словакией и Боснией, сообщает пресс-служба национальной команды. Всего в список вошли 26 футболистов.

Полный список игроков сборной Португалии:

Вратари: Диогу Кошта, Руй Патрисиу, Жозе Са.

Защитники: Диогу Дало, Нелсон Семеду, Гонсалу Инасиу, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Антониу Силва, Тоти, Данилу Перейра, Рафаэл Геррейру.

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Отавио, Рубен Невеш, Жоау Пальинья, Витинья, Жоау Невеш.

Нападающие: Педру Нету, Рикарду Орта, Жоау Феликс, Диогу Жота, Гонсалу Рамуш, Рафаэл Леау, Криштиану Роналду.

Матч со сборной Словакии состоится 13 октября. С Боснией португальцы сыграют 16 октября.