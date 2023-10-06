Роналду вызван в сборную Португалии на матчи квалификации Евро-2024
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил состав на октябрьские матчи со Словакией и Боснией, сообщает пресс-служба национальной команды. Всего в список вошли 26 футболистов.
Полный список игроков сборной Португалии:
Вратари: Диогу Кошта, Руй Патрисиу, Жозе Са.
Защитники: Диогу Дало, Нелсон Семеду, Гонсалу Инасиу, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Антониу Силва, Тоти, Данилу Перейра, Рафаэл Геррейру.
Полузащитники: Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Отавио, Рубен Невеш, Жоау Пальинья, Витинья, Жоау Невеш.
Нападающие: Педру Нету, Рикарду Орта, Жоау Феликс, Диогу Жота, Гонсалу Рамуш, Рафаэл Леау, Криштиану Роналду.
Матч со сборной Словакии состоится 13 октября. С Боснией португальцы сыграют 16 октября.
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