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Роналду вызван в сборную Португалии на матчи квалификации Евро-2024

Роналду вызван в сборную Португалии на матчи квалификации Евро-2024
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил состав на октябрьские матчи со Словакией и Боснией, сообщает пресс-служба национальной команды. Всего в список вошли 26 футболистов.

Полный список игроков сборной Португалии:

Вратари: Диогу Кошта, Руй Патрисиу, Жозе Са.

Защитники: Диогу Дало, Нелсон Семеду, Гонсалу Инасиу, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Антониу Силва, Тоти, Данилу Перейра, Рафаэл Геррейру.

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Отавио, Рубен Невеш, Жоау Пальинья, Витинья, Жоау Невеш.

Нападающие: Педру Нету, Рикарду Орта, Жоау Феликс, Диогу Жота, Гонсалу Рамуш, Рафаэл Леау, Криштиану Роналду.

Матч со сборной Словакии состоится 13 октября. С Боснией португальцы сыграют 16 октября.

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