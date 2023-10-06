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Форвард сборной России U14 Литвинов: знали, что вратарь киргизов играет не очень уверенно

Форвард сборной России U14 Литвинов: знали, что вратарь киргизов играет не очень уверенно
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Нападающий сборной России U14 Андрей Литвинов высказался по итогам матча с командой Кыргызстана в рамках Турнира развития УЕФА, который завершился победой россиян со счётом 10:1.

«Мы приехали сюда за первым местом, поэтому хотели победить как можно увереннее. Перед игрой с Киргизией смотрели отрывки их матча с белорусами, заметили, что вратарь у них не очень уверенно играет. Логично, что бить надо было чаще, что мы и делали. Отсюда и такой счёт — много раз пробили, много голов забили. Вот и всё. Была задача — устроить высокий прессинг, не давать им спокойно выходить со своей половины поля. Эту задачу выполнили. У меня получился красивый удар через себя, жаль, что не забил в том моменте. Забил бы — признали бы голом турнира», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

В воскресенье, 8 октября, сборная России U14 сыграет с командой Беларуси в матче за первое место.

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