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Шатов рассказал о конфликте с Это’О в «Анжи»

Шатов рассказал о конфликте с Это’О в «Анжи»
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Бывший полузащитник «Анжи», «Зенита» и «Урала» Олег Шатов рассказал о конфликтной ситуации с форвардом Самуэлем Это’О на сборах махачкалинской команды.

«Это было на сборах. У Это’О в «Анжи» был личный переводчик Филипп. Была товарищеская игра, Это’О, наверное, показалось, что я не хотел с ним играть, хотя я на поле сам принимаю решения, вижу ситуацию по-своему. Не отдал и не отдал, в следующий раз отдам. Выиграли первый тайм 3:0, захожу в душ, думаю, сейчас помоюсь. Самуэль зовёт Филиппа, он заходит в душ. Я ему тогда ничего не стал говорить, в следующий раз пришлось ему отдать пас», — сказал Шатов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Шатов — воспитанник системы «Урала». В 2012 году футболист перебрался в «Анжи», а через полтора года стал игроком «Зенита», с которым выиграл три чемпионских титула и два раза стал обладателем Кубка страны.

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