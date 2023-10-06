«Ни о чём не жалею». Шатов — об игре за «Анжи»

Бывший полузащитник «Анжи», «Зенита», «Рубина» и «Урала» Олег Шатов рассказал, что не жалеет о своём переходе в махачкалинский клуб.

«Приехал в офис «Урала», там представитель их, говорит: «Мы готовы, у нас амбициозный проект, ты будешь играть, на тебя рассчитывает главный тренер». Мне имена Это’О и Роберто Карлоса назвали, я уже сидел с чувством, что чемоданы собираю. Ипотека? «Анжи» её не закрыл, но у меня были небольшие подъёмные, закрыл. Принял решение, что у меня было больше шансов играть, чем сидел бы на замене в ЦСКА. Ни о чём не жалею. Те полтора года были самыми крутыми, были все условия, чтобы футболисты играли с улыбкой на лице и получали удовольствие», — сказал Шатов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Шатов — воспитанник системы «Урала». В 2012 году футболист перебрался в «Анжи», а через полтора года стал игроком «Зенита», с которым выиграл три чемпионских титула и два раза стал обладателем Кубка страны.