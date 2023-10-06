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«Маленький ребёнок». Шатов рассказал о поведении Роберто Карлоса в быту

«Маленький ребёнок». Шатов рассказал о поведении Роберто Карлоса в быту
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Бывший полузащитник «Анжи», «Зенита» и «Урала» Олег Шатов рассказал о совместном времени, проведённом в махачкалинском клубе с бразильским защитником Роберто Карлосом.

«Какой человек Роберто Карлос в быту? Спокойный, любит пошутить, очень много прикалывается. Такой маленький ребёнок, несмотря на то что он уже взрослый человек. История из раздевалки? Это точно не для эфира (смеётся)! Правда ли, что у него есть дети на каждом континенте? Он говорил, что их у него очень много», — сказал Шатов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Шатов — воспитанник системы «Урала». В 2012 году футболист перебрался в «Анжи», а через полтора года стал игроком «Зенита», с которым выиграл три чемпионских титула и два раза стал обладателем Кубка страны.

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