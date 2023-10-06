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Камоцци: в дерби может случиться всё, но время Абаскаля в «Спартаке» подошло к концу

Камоцци: в дерби может случиться всё, но время Абаскаля в «Спартаке» подошло к концу
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о положении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Спартак» — ЦСКА — это дерби. В дерби может случиться всё что угодно. Может ли дерби стать последним матчем Абаскаля? Я думаю, что его время в «Спартаке» подошло к концу», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в 2022 году. Он сменил на этом посту итальянского специалиста Паоло Ваноли. На то время 33-летний испанец стал третьим в списке самых молодых тренеров в истории Российской Премьер-Лиги, моложе были только Владимир Газзаев и Бахва Тедеев, также Абаскаль стал самым молодым наставником красно-белых за российский период.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

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