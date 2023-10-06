Шатов: не буду критиковать Капелло. Он хотел лучшего для сборной России

Бывший полузащитник «Анжи», «Зенита» и «Урала» Олег Шатов рассказал о работе с Фабио Капелло в сборной России.

«Что пошло не так при Капелло? Могу понять и Денисова, он с другими футболистами прошёл весь отборочный цикл, чтобы сборная вышла на чемпионат мира, а потом он приезжает, а в составе Шатов, Каннуников, Козлов, Дзагоев. Его можно понять, ему обидно. Тренер принял такое решение, ему нести эту ношу, у него не получилось, его уволили. А как по-другому? Я не буду критиковать Капелло и говорить, что он поступил неправильно. Он, как и любой тренер, хотел лучшего для себя, для сборной России, понимал, что многомиллионная большая страна будет смотреть чемпионат мира. Я не знаю ответа», — сказал Шатов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Шатов — воспитанник системы «Урала». В 2012 году футболист перебрался в «Анжи», а через полтора года стал игроком «Зенита», с которым выиграл три чемпионских титула и два раза стал обладателем Кубка страны.