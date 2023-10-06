Вторая допинг-проба Погба оказалась положительной, «Ювентус» может расстаться с игроком

Обвинённый в использовании допинга полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может быть дисквалифицирован, ведь его повторная допинг-проба на тестостерон дала положительный результат, информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что 30-летний Погба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх лет. Также «Ювентус» рассмотрит варианты с досрочным расторжением контракта французского футболиста.

В СМИ также появлялась информация, что футболист намерен строить защиту на понятии «неосведомлённости» о нарушении антидопинговых правил и на «незнании» запрещённых свойств потребляемого продукта. Тем временем «Ювентус» был готов приостановить выплату зарплаты игроку, руководствуясь соответствующим пунктом коллективного договора.