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Вторая допинг-проба Погба оказалась положительной, «Ювентус» может расстаться с игроком

Вторая допинг-проба Погба оказалась положительной, «Ювентус» может расстаться с игроком
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Обвинённый в использовании допинга полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может быть дисквалифицирован, ведь его повторная допинг-проба на тестостерон дала положительный результат, информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что 30-летний Погба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх лет. Также «Ювентус» рассмотрит варианты с досрочным расторжением контракта французского футболиста.

В СМИ также появлялась информация, что футболист намерен строить защиту на понятии «неосведомлённости» о нарушении антидопинговых правил и на «незнании» запрещённых свойств потребляемого продукта. Тем временем «Ювентус» был готов приостановить выплату зарплаты игроку, руководствуясь соответствующим пунктом коллективного договора.

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