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В Нидерландах оценили решение УЕФА по молодёжным командам России

В Нидерландах оценили решение УЕФА по молодёжным командам России
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Королевский футбольный союз Нидерландов принял к сведению решение УЕФА о допуске команд России до 17 лет, но вместе с тем организация ждёт дальнейших подробностей.

«Королевский футбольный союз Нидерландов принял к сведению предложенное УЕФА решение вновь разрешить российским командам участвовать в юношеских соревнованиях на строгих условиях. На данный момент мы ждём дальнейших подробностей от УЕФА. Затем мы проконсультируемся с УЕФА, правительством Нидерландов и другими европейскими футбольными ассоциациями о последствиях», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы союза ТАСС.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все отечественные команды от соревнований под своей эгидой в феврале 2022 года. В сентябре исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Матчи российских команд должны проводиться без флага и гимна, а также не на территории Российской Федерации.

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