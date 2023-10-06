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Шатов: в «Зените» с первых дней начинаешь чувствовать, что всё заточено под результат

Шатов: в «Зените» с первых дней начинаешь чувствовать, что всё заточено под результат
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Бывший полузащитник «Анжи», «Зенита» и «Урала» Олег Шатов рассказал об атмосфере в санкт-петербургском клубе.

«Чем отличалась атмосфера в «Зените» от «Анжи»? В «Зените» ты с первых дней начинаешь чувствовать, что здесь всё заточено под результат, здесь есть только первое место, другого не существует. Массажист, доктор, партнёры, тренеры, руководство, болельщики, город, все говорят про первое место, другого не видят. Титулов не было, но та атмосфера, которой ты проникаешься… У каждого футболиста, который там был, есть понимание, что у этого клуба есть одна задача – выиграть чемпионат. А какими путями и дорогами – покажет только конец сезона. Иногда получается», — сказал Шатов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Шатов — воспитанник системы «Урала». В 2012 году футболист перебрался в «Анжи», а через полтора года стал игроком «Зенита», с которым выиграл три чемпионских титула и два раза стал обладателем Кубка страны.

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