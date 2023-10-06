Гендиректор «Балтики»: на все предложения по Мусаеву и Лазареву сразу отвечали отказом

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, что клуб не собирался продавать полузащитника Владислава Лазарева и нападающего Тамерлана Мусаева минувшим летом.

«Были некоторые звонки, но мы хотели сохранить ребят в команде, поэтому на все предложения сразу отвечали отказом. По Лазареву был интерес из Испании? С официальными предложениями в клуб никто не обращался, поэтому комментировать эту информацию сложно», — приводит слова Волженкина Metaratings.

Лазарев провёл за «Балтику» 73 матча, в которых забил 13 голов и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 700 тыс. Мусаев выступает за калининградский клуб с 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 15 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.