Шатов: почему в России к футболистом негативное отношение? Ответа на этот вопрос нет

Российский футболист Олег Шатов высказался о регулярных неудачах сборной России, а также порассуждал на тему, почему в России негативное отношение к футболистам.

«Может ли быть психологической проблемой российских футболистов, что в решающий момент у нас не получается добиться результата? Возможно, я соглашусь с этим. Если статистика показывает эти примеры, то, наверное, так и есть. Как это изменить? Больше поддерживать футболистов, хвалить их, иногда можно при плохой игре найти что-то позитивное, зацепиться за это. А у нас принято обращать внимание на минусы

Почему к футболистам негативное отношение? Не первый раз задают этот вопрос, ответа на него пока нет. От результата зависит, когда он есть, то носят на руках. Моя фраза про тяжёлый труд? Допустил ошибку», — сказал Олег Шатов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».