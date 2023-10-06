«Кокорин играл с «Рейнджерс» на уколах». Николай Шпилевский — о матче Лиги Европы

Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский рассказал, почему форвард кипрского клуба Александр Кокорин не вышел в стартовом составе на матч группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:1).

«Саша и был в порядке, это один из самых удивительных футболистов. Тренер не отказался бы от его услуг с первых минут, но случился форс-мажор — возникли небольшие проблемы с пахом. Было рискованно давать ему сразу 90 минут. Кокорин играл с «Рейнджерс» на уколах. Так что тренерское решение было принято для пользы и клуба, и Александра. Кокорин достойно принял его», — приводит слова Шпилевского-старшего «РБ Спорт».

Александр Кокорин, который начал матч на скамейке запасных, появился на поле на 68-й минуте.

После двух сыгранных матчей «Арис» занимает вторую строчку с тремя очками, шотландцы расположились на последней строчке группы С с таким же количеством очков.