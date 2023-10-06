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Тикнизян: тема с переходом в Европу меня как-то и не настигала особо

Тикнизян: тема с переходом в Европу меня как-то и не настигала особо
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что не переживал насчёт слухов в летнее трансферное окно, а также отметил, что готов будет рассмотреть предложения от других клубов зимой.

«Вы спрашиваете, отпустила ли меня тема с переходом в Европу, но она меня как-то и не настигала особо. Я старался абстрагироваться от этих мыслей. Да, были какие-то слухи в прессе, но не было конкретики, и я не мог позволить себе распылятся на то, что не является действительностью. Я не думаю насчёт зимы, но если будет предложение, которое устроит и клуб, и меня, то я с удовольствием (рассмотрю его)», — приводит слова Тикнизяна «РИА Новости».

В нынешнем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» девять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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