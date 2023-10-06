Тернавский: у «Спартака» в обороне бардак. Просто стыдно!

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Владислав Тернавский дал оценку действиям столичной команды в обороне в последних матчах.
«Раньше «Спартак» отличала стабильность — не то что сейчас. Как можно 0:4 и 0:3 проигрывать? Просто стыдно! Большой бардак в обороне. Когда я играл, Романцев говорил защитникам: «Если вы пять раз подключились, и мы забили четыре гола, а пропустили пять, то для чего ваши подключения нужны?» От защитника требуется прежде всего сработать на 100% в обороне, чтобы команда пропустила ноль мячей», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Напомним, 8 октября московский «Спартак» примет ЦСКА на своём поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало игры запланировано на 19:00 мск.
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