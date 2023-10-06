Гендиректор «Балтики»: мы провели качественную и плодотворную работу в летнее окно

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал итоги летнего трансферного окна для калининградского клуба.

«Безусловно, чтобы делать окончательные выводы и ставить оценки новичкам, должно пройти ещё некоторое время. Ребята должны окончательно адаптироваться в команде и привыкнуть к жизни в новой для многих стране, но на данный момент я считаю, что мы провели качественную и плодотворную работу. Уже сейчас видно, что все пришедшие игроки однозначно поднимают общий уровень команды, могут конкурировать с футболистами РПЛ. Отдельно хочу отметить, что многие пришедшие игроки находятся на этапе карьеры, который предполагает дальнейшее развитие мастерства и повышение уровня. Мы получили футболистов, которые в «Балтике» смогут стать сильнее, будут приносить команде пользу на поле и имеют высокий потенциал для последующего перехода на выгодных для нашего клуба условиях», — приводит слова Волженкина Metaratings.

Летом состав калининградской «Балтики» пополнили Гилльермо Сото, Артур Галоян, Натан Гассама, Тигран Аванесян, Сергей Пряхин, Александр Жиров, Анхело Энрикес, Сослан Джанаев, Жоао Ламейра, Кристиян Бистрович и Роберто Фернандес.