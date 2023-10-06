Тернавский: раньше всё решал Романцев. Сейчас 150 акционеров думают, как быть с Абаскалем

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Владислав Тернавский рассказал, в чём отличия между клубом 1990-х и 2020-х.

«У нас раньше Романцев был и президент, и главный тренер. А сейчас в «Спартаке» 150 человек акционеров, десятки менеджеров, и они всё решают, что делать с Абаскалем. У него то нормальные игры, то провальные. Стабильности нет, результат в последнее время отрицательный. Если клуб замахивается на чемпионство, в каждом матче должны играть на победу. Олег Иванович нам постоянно повторял: «Мы играем на результат. На победу! И для болельщиков». А эти одну игру выигрывают — две проигрывают. Если «Спартак» семь мячей пропускает за две игры, это уже нонсенс», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, 8 октября московский «Спартак» примет ЦСКА на своём поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

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