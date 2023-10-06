Шатов: не согласен, что мы с Дзюбой и Кержаковым портили коллектив, но так решил Манчини

Российский футболист Олег Шатов высказался о том, что экс-наставник «Зенита» Роберто Манчини невзлюбил нескольких игроков сине-бело-голубых.

«Я категорически не согласен с формулировкой, что якобы мы с Дзюбой, Анюковым и Кержаковым портили коллектив. У меня вообще не было проблем, чтобы я был каким-то гадким утёнком. Почему в «Зените» так решили? Так решил главный тренер (Роберто Манчини. – Прим. «Чемпионата»). Почему он так сделал? Я считаю, что ему нужно было свои неудачи просто списать на кого-то другого. Один человек может признать свои ошибки, а другой ищет возможности, как бы увильнуть. Считаю, что это выглядело именно так. С другой стороны, я ему благодарен, что он честно сказал, не стал лукавить, что мы ему не нужны.

От Дзюбы я тогда получил сообщение: «Так держать, малыш». Или что-то такое. Он потом уже повторил за мной. Я ему тоже тогда написал: «1:1», — сказал Олег Шатов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».