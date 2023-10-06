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Квинси Промес: дерби с ЦСКА — отличный шанс вернуться на победный путь

Квинси Промес: дерби с ЦСКА — отличный шанс вернуться на победный путь
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о предстоящем дерби с ПФК ЦСКА. Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 8 октября.

«В чём главная причина нестабильности „Спартака“? Нет единственного фактора. Точно нельзя сказать, что нам не хватает опыта: эта команда вместе уже пару лет. Новички тоже пришли качественные, усилили нас. То есть как будто бы все есть, недостает самой малости. Чуть больше взаимопонимания, чуть больше характера. И тогда самарская история точно не повторится. А дерби с ЦСКА — отличный шанс вернуться на победный путь», — приводит слова Квинси Промеса официальный сайт московского «Спартака».

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МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
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