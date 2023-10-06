Нападающий «Спартака» Промес: у нас сильная команда, но ей не хватает стабильности

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес оценил первую треть сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«То вверх, то вниз — такое описание подойдёт лучше всего. Мы здорово провели первые туры, одержали ряд побед. Затем последовало несколько неудач, потом снова стали набирать очки… Но на прошлой неделе крупно проиграли в Самаре, и это, конечно, сильно испортило настроение.

Всё это доказывает, что у нас есть сильная команда, но ей не хватает одного — стабильности. Именно здесь нам нужно исправиться. Ведь турнирное положение у нас неплохое. Победи мы в Самаре, всё было бы вообще замечательно. Но мы этот шанс упустили. Теперь важно учесть ошибки и наилучшим образом провести дерби.

За годы в «Спартаке» привык ли к давлению общественности? Да, причём в России такого давления нет ни в одном другом клубе. И это легко объяснимо: болельщики хотят трофеев, ничто другое их не устроит. Поэтому, когда мы выигрываем, люди начинают верить и надеяться. В этом смысле давление мне нравится. Потому что я и сам мечтаю только об одном — помочь «Спартаку» завоевать новые кубки. У меня есть чёткое ощущение, что в этом сезоне нам по силам достичь большого успеха.

Никому не хочется, чтобы надежды так и остались надеждами. Именно поэтому неудачи, которые порой случаются, так огорчают. Но впереди ещё 20 туров! Ничего ещё точно не потеряно. Я вижу много позитива в нашем футболе, команда сыгрывается всё лучше», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».