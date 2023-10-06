Экс-защитник сборной России: у камерунцев фамилии на майках фломастером были написаны

Бывший защитник «Спартака» Владислав Тернавский вспомнил первую встречу сборных России и Камеруна на ЧМ-1994 (6:1).

«Мы тогда попали в очень сильную группу: Бразилия в итоге стала чемпионом мира, а Швеция заняла третье место. И тем, и другим мы уступили, но перед последним туром сохраняли шансы на выход в плей-офф. Разгромили Камерун 6:1, Саленко забил пять мячей. Ждали результатов других групп, была надежда, что выйдем из группы. К сожалению, не сложилось.

Что ещё запомнилось: у камерунцев фамилии на майках были фломастером написаны. У Роже Милла — точно. Может, денег не было на форму или не успели напечатать. Но Милла и в такой футболке нам гол забил. В 42 года! Нет, Хлестова не подкалывали. Ромарио тоже из-под меня забивал. Правда, Ромарио в 1994-м был лучшим футболистом мира», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

12 октября сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

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