«Аль-Наср» — «Абха»: стали известны стартовые составы команд на матч Про лиги

«Аль-Наср» и «Абха» объявили стартовые составы команд на матч 9-го тура аравийской Про лиги, который пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Аль-Насра»: Аль-Акиди, Ладжами, Лапорт, Аль-Ганнам, Теллес, Брозович, Мане, Талиска, Отавио, Аль-Хайбари, Роналду.

Стартовый состав «Абхи»: Тэтэрушану, Аль-Кумаизи, Ногера, Аль-Хбеаб, Наджи, Камано, Аль-Судани, Крыховяк, Матич, Токо Экамби, Бгуир.

«Аль-Наср» выдал серию из шести побед подряд в чемпионате Саудовской Аравии после двух поражений на старте турнира. «Абха» проиграла четыре последних матча Про лиги, забив в них один гол.

В данный момент «Аль-Наср» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, в активе команды 18 очков. «Абха» находится на 17-й позиции, набрав шесть очков в восьми играх.