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Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера молодежной команды «Химок»

Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера молодежной команды «Химок»
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Российский специалист Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера молодежной команды подмосковных «Химок». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Билялетдинов пришёл в «Химки» в декабре 2022 года в качестве старшего тренера. В апреле этого года специалист был назначен на пост главного тренера молодежной команды, с которой провёл 20 матчей.

Футбольный клуб «Химки» благодарит Рината Саяровича за трудолюбие и самоотдачу!» — написано в заявлении клуба.

«Химки-М» занимают 15-е место в турнирной таблице группы 3 дивизиона «Б» Леон Второй лиги. Команда набрала семь очков после 11 матчей.

До прихода в «Химки» Билялетдинов работал в «Олимп-Долгопрудный», «СКА-Хабаровск», казанском «Рубине» и структуре московского «Локомотива». Специалисту 66 лет.

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