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Голосовавший за допуск россиян к турнирам УЕФА глава шведской федерации покинул свой пост

Голосовавший за допуск россиян к турнирам УЕФА глава шведской федерации покинул свой пост
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Голосовавший за допуск юношеских футбольных сборных России к международным турнирам Карл-Эрик Нильссон был вынужден покинуть пост главы Шведской национальной спортивной конфедерации. Нильссон, который также является первым вице-президентом УЕФА, объявил о своём решении на встрече с членами профсоюзов в пятницу, 6 октября.

«Это решение было вызвано шквалом негатива в мой адрес и поступлением личных угроз. Я ощущаю сильную поддержку со стороны шведского спорта, но для того, чтобы нормально управлять спортивным движением, абсолютно точно необходимо иметь и желание, и поддержку. Ненависть вытеснила поддержку.

Мне было очень трудно принять решение уйти в отставку, поскольку я всегда был предан делу. Но поскольку совместить две мои должности оказалось сложно, и это может повлиять на доверие ко мне и в целом к шведскому спорту, я решил это сделать», — цитирует пресс-релиз Нильссона шведской издание Aftonbladet.

Напомним, Карл-Эрик Нильссон поддержал решение УЕФА разрешить российским сборным U17 участвовать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, что спровоцировало волну критики, а ряд европейских стран объявил о бойкоте матчей с россиянами, включая родную для функционера Швецию.

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