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Игрок «Спартака» Промес: «Крылья» наказывали нас практически в каждой своей контратаке

Игрок «Спартака» Промес: «Крылья» наказывали нас практически в каждой своей контратаке
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал поражение в матче 10-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:4).

«Итоговый счёт не выглядит справедливым? Конечно, он несправедлив! Вернее, так: «Крылья» заслужили его, ведь наказывали нас практически в каждой своей контратаке, использовали все шансы. Самарцы вообще классно начали сезон, что видно по таблице. Но у нас было много шансов, мы лучше держали мяч. При счёте 0:1 я был близок к голу, однако попал в штангу.

Не напомнила ли эта игра поражение 0:4 от «Крыльев» в чемпионском сезоне? Но это было ещё на старом стадионе, верно? Да, помню, я тогда играл. Вот видите, «Крылья» всегда были непростым соперником, а в этом сезоне они вообще в полном порядке.

«Краснодар» и «Крылья Советов» во главе таблицы? Делать выводы по 10 турам неправильно. Но понятно, что это две действительно сильных команды. Обе они обыграли нас на своих аренах. Посмотрим, смогут ли они сохранить набранный темп», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

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