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В «Спартаке» сообщили, что на матч с ЦСКА уже продано 30 тысяч билетов

В «Спартаке» сообщили, что на матч с ЦСКА уже продано 30 тысяч билетов
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги реализовано около 30 тысяч билетов. Встреча состоится в воскресенье, 8 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

«Реализовано около 30 тысяч билетов на дерби. Спрос высокий, продажи продолжаются. Рассчитываем, что поддержка будет достойной», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков после 10 матчей. ЦСКА находится на шестой строчке, заработав 16 очков. Лидирует «Краснодар» (24).

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МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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