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Квинси Промес высказался о своей замене на 60-й минуте в матче с «Крыльями Советов»

Квинси Промес высказался о своей замене на 60-й минуте в матче с «Крыльями Советов»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал свою замену в матче 10-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:4).

«В матче с «Крыльями» меня заменили на 60-й минуте? У нас был небольшой разговор на эту тему с Гильермо (Абаскалем. — Прим. «Чемпионата»). Тренер сделал такой выбор, и это его полное право. Я как игрок обязан это уважать. Да, в этом матче мы в итоге проиграли, но я и раньше считал, и сейчас считаю, что Гильермо проделывает большую работу. Что касается меня, то я должен каждую неделю доказывать тренеру, что достоин места в составе», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с ЦСКА 8 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

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