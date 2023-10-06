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Чернышов: если в «Спартаке» хорошая атмосфера, то в дерби игроки должны биться за тренера

Чернышов: если в «Спартаке» хорошая атмосфера, то в дерби игроки должны биться за тренера
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Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с ЦСКА.

«Дерби — особенный матч. В этой игре другое напряжение, поэтому сложно предсказать результат. Но предпочтение я бы отдал ЦСКА. Сейчас в «Спартаке» не очень хороший психологический фон после двух разгромных поражений подряд. Уже заговорили об отставке Абаскаля. В такой сложной ситуации и проявляются характер и волевые качества. Ждём хороший футбол в дерби.

Если в «Спартаке» хорошая атмосфера, то игроки должны биться за клуб и тренера. А если в коллективе не всё хорошо, то игроки могут не показать максимум. Но нужно биться не только за тренера, но и за себя», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 8 октября московский «Спартак» примет ЦСКА на своём поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

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МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
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П2
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