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Промес: уверен, что Джикия ещё принесет «Спартаку» много пользы

Промес: уверен, что Джикия ещё принесет «Спартаку» много пользы
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о том, что защитник красно-белых Георгий Джикия перестал попадать в стартовый состав команды на матчи Российской Премьер-Лиги.

«Играть хочет каждый. Но Джикия — большой профессионал. Сейчас он не играет, однако всегда может настать момент, когда команде понадобится его помощь. И я уверен, что он ещё принесет «Спартаку» много пользы. А как капитан Георгий остается важнейшим элементом команды, даже если не играет с первых минут. Считаю, что в любом случае на поле лидером должен быть каждый. И не важно, есть у тебя на плече повязка или нет. Если в команде 11 лидеров, её шансы на победу намного выше», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

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