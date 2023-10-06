Промес: уверен, что Джикия ещё принесет «Спартаку» много пользы

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о том, что защитник красно-белых Георгий Джикия перестал попадать в стартовый состав команды на матчи Российской Премьер-Лиги.

«Играть хочет каждый. Но Джикия — большой профессионал. Сейчас он не играет, однако всегда может настать момент, когда команде понадобится его помощь. И я уверен, что он ещё принесет «Спартаку» много пользы. А как капитан Георгий остается важнейшим элементом команды, даже если не играет с первых минут. Считаю, что в любом случае на поле лидером должен быть каждый. И не важно, есть у тебя на плече повязка или нет. Если в команде 11 лидеров, её шансы на победу намного выше», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».