«Аль-Наср» — «Абха»: гости сократили отставание в счёте

В эти минуты проходит матч 9-го тура аравийской Про лиги, в котором встречаются «Аль-Наср» и «Абха». Игру принимает стадион «Аль-Авваль Парк». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 36-й минуте «Абха» сократила отставание в счёте, отличился Сад Бгуир, реализовавший пенальти.

Ранее, на третьей минуте, полузащитник «Аль-Насра» Отавио с передачи Марсело Брозовича открыл счёт в матче. На 28-й минуте бразильский форвард Андерсон Талиска удвоил преимущество хозяев.

«Аль-Наср» выдал серию из шести побед подряд в чемпионате Саудовской Аравии после двух поражений на старте турнира. «Абха» проиграла четыре последних матча Про лиги, забив в них один гол.

В данный момент «Аль-Наср» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, в активе команды 18 очков. «Абха» находится на 17-й позиции, набрав шесть очков в восьми играх.