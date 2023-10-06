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«Это было неожиданно». Промес — о трансфере Медины из ЦСКА в «Спартак»

«Это было неожиданно». Промес — о трансфере Медины из ЦСКА в «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о трансфере парагвайского нападающего Хесуса Медины из ЦСКА в команду красно-белых.

«Удивил ли прямой трансфер Медины в «Спартак» из ЦСКА? Это было неожиданно. Но, наверное, прошли те времена, когда такое было немыслимо. При мне в «Спартаке» уже играли Широков и Ерёменко, которые также выступали в другое время за армейцев. Думаю, случай Медины даже менее принципиальный. Ведь он не воспитанник академии ЦСКА, не провел там много сезонов, да ещё и легионер из далекого Парагвая. И мы только рады, что он присоединился к лучшему клубу России. К тому же он помог Дуарте лучше здесь освоиться», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

«Спартак» объявил о переходе Хесуса Медины в июле 2023 года. 26-летний футболист заключил с клубом контракт на три года.

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